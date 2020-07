विकास दुबे एनकाउंटर मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक, सीएम पर लगाया आरोप, कहा- सब स्क्रिप्टेड

लखनऊ. कानपुर एनकाउंटर (Kanpur Encounter) के मुख्य आरोपी विकास दुबे (Vikas Dube) की मुठभेड़ में मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक जा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर समाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली तहसीन पूनावाला ने आयोग को एनकाउंटर को लेकर शिकायत की है। उन्होंने सीएम योगी व पुलिस अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर फेक है। तहसीन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी है।

ये भी पढ़ें- यूपी में कोरोना हो रहा बेकाबू, लॉकडॉउन लागू, अब नहीं लगाया मास्क तो देना होगा इतना रुपए जुर्माना

स्क्रिप्ट के तौर पर किया गया फेक एनकाउंटर-



उन्होंने अपने आधिकारिक ट्वीट अकाउंट पर लिखा कि मैंने यूपी के नेताओं, योगी आदित्यनाथ सरकार और यूपी के बाकी पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए एक स्क्रिप्ट के तौर पर किये गए आज सुबह के तथाकथित फेक एंकाउंटर को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। तहसीन पूनावाला का यह ट्वीट काफी वायरल भी हो रहा है। आयोग को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया गया है कि विकास दुबे को इसलिए फर्जी एनकाउंटर में मारा गया ताकि उसके राजनीतिक व पुलिस महकमे में संबंध उजागर न हो पाएं।

ये भी पढ़ें- Timeline: सरेंडर से लेकर एनकाउंटर तक ऐसे घूमा विकास दुबे की मौत का पहिया

I have filled a complaint with the National Human Rights Commission on the alleged #fake_encounter of #vikasDubeyEncounter this #fridaymorning as part of a "script" to protect UP politicians & the Yogi Adityanath ji govt & other UP police officers. #vikasDubeyEncounter pic.twitter.com/d5JlHM4BmC