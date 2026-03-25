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Weather: बदलेगा मौसम, 27 मार्च से बारिश और तापमान में गिरावट के आसार

उत्तर प्रदेश में 27 मार्च से मौसम बदलेगा, पश्चिमी यूपी से बूंदाबांदी शुरू होकर पूर्वी हिस्सों तक पहुंचेगी, जिससे तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 25, 2026

उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 मार्च से शुरू होगी बूंदाबांदी, पूरे प्रदेश में दिखेगा असर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 मार्च से शुरू होगी बूंदाबांदी, पूरे प्रदेश में दिखेगा असर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Weather Update UP: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी गर्मी और बदलते तापमान के बीच अब मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 27 मार्च से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है और हल्की बारिश की शुरुआत होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है। इस विक्षोभ का असर सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, जहां 27 मार्च को हल्की बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। इसके बाद धीरे-धीरे इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में फैल जाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौसम परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत होगा। शुरुआत में पश्चिमी जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि इसके बाद पूर्वी जिलों में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि इस दौरान दिन के तापमान में हल्की कमी आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, रात के तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान के बीच अंतर बना रह सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है।

कृषि क्षेत्र के लिए यह मौसम परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गेहूं और अन्य रबी फसलों की कटाई का समय नजदीक है, ऐसे में बारिश किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। हल्की बूंदाबांदी जहां कुछ फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, वहीं तेज बारिश या ओलावृष्टि से नुकसान की आशंका भी बनी रहती है।

मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कटाई के लिए तैयार फसलों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और भंडारण की उचित व्यवस्था करने की जरूरत है।

शहरी क्षेत्रों में भी इस बदलाव का असर देखने को मिलेगा। लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में बादल छाने, हल्की बारिश और हवाओं के चलने से मौसम सुहावना हो सकता है। हालांकि, अचानक मौसम बदलने से लोगों को सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

मौसम विभाग ने आम लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को बदलते मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर निकलते समय हल्के गर्म कपड़े साथ रखना और बारिश से बचाव के उपाय करना आवश्यक होगा।

इसके अलावा, यातायात पर भी मौसम का असर पड़ सकता है। बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। खासकर सुबह और शाम के समय दृश्यता कम होने की संभावना रहती है, ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौसम परिवर्तन अस्थायी हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

कुल मिलाकर, 27 मार्च से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिमी यूपी से शुरू होकर पूर्वी यूपी तक पहुंचने वाली यह बूंदाबांदी जहां एक ओर गर्मी से राहत देगी, वहीं दूसरी ओर किसानों और आम जनजीवन पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में सभी को सतर्क रहते हुए मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा।

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Published on:

25 Mar 2026 10:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Weather: बदलेगा मौसम, 27 मार्च से बारिश और तापमान में गिरावट के आसार

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