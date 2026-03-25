Weather: बदलेगा मौसम, 27 मार्च से बारिश और तापमान में गिरावट के आसार

कुल मिलाकर, 27 मार्च से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिमी यूपी से शुरू होकर पूर्वी यूपी तक पहुंचने वाली यह बूंदाबांदी जहां एक ओर गर्मी से राहत देगी, वहीं दूसरी ओर किसानों और आम जनजीवन पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में सभी को सतर्क रहते हुए मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा।