19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

कौन हैं अपर्णा यादव? पति प्रतीक ने लगाया परिवार तोड़ने का आरोप, जल्द होगा तलाक

Aparna Yadav: भाजपा नेता और मुलायम परिवार की बहु अपर्णा यादव का तलान होने जा रहा है। पति प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 19, 2026

अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का टूटने जा रहा रिश्ता

अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का टूटने जा रहा रिश्ता Source- X

Who is Aparna Yadav: भाजपा नेता और मुलायम परिवार की बहु अपर्णा यादव का तलाक होने जा रहा है। पति प्रतीक यादव इंस्टाग्राप पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। पति ने अपर्णा की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ। उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। वह बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है। अभी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसे सिर्फ़ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी, और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई।

अपर्णा यादव का राजनीतिक सफर

अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता, उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक हैं। उनका जन्म अपर्णा बिष्ट के रूप में हुआ था और वे एक वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह बिष्ट की बेटी हैं। उन्होंने लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूके से इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया। क्लासिकल और सेमी-क्लासिकल गायन में प्रशिक्षित अपर्णा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और एनजीओ के माध्यम से सक्रिय रहीं।

प्रतीक यादव से कैसे हुई शादी?

उनकी शादी प्रतीक यादव से 4 दिसंबर 2011 को हुई थी। प्रतीक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। यह शादी सैफई में धूमधाम से संपन्न हुई, जो यूपी की हाई-प्रोफाइल शादियों में गिनी जाती है। दोनों की मुलाकात हाईस्कूल के समय हुई थी और यह एक लव स्टोरी के रूप में शुरू हुई। दोनों की एक भी बेटी है।

पहली बार हारी चुनाव

राजनीतिक सफर में अपर्णा ने 2017 में सपा से लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं। 19 जनवरी 2022 को उन्होंने भाजपा जॉइन की। सपा में रहते हुए उन्हें अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए देखा गया है। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। उनका पार्टी बदलाव यादव परिवार में चर्चा का विषय रहा। वहीं प्रतीक यादव के इस फैसले का असर अपर्णा के राजनितीक जीवन में भी देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें

90 मिनट तक मौत से लड़ता रहा इंजीनियर युवराज, फिर भी नहीं बची जान, डूब गया परिवार का चिराग
ग्रेटर नोएडा
90 मिनट तक कार की छत पर जूझते रहे युवराज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 01:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कौन हैं अपर्णा यादव? पति प्रतीक ने लगाया परिवार तोड़ने का आरोप, जल्द होगा तलाक

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव कौन हैं? क्यों लिया पत्नी अपर्णा को तलाक देने का निर्णय; अब तक का पूरा अपडेट

all about akhilesh yadav brother prateek yadav why he decide to divorce aparna yadav complete update
लखनऊ

अखिलेश यादव के भाई पत्नी अपर्णा यादव से लेंगे तलाक, परिवार को तोड़ने का आरोप; बोले-स्वार्थी महिला….

akhilesh yadav brother prateek yadav take divorce with aparna yadav
लखनऊ

कॉनकोर्स निर्माण से बदली लखनऊ जंक्शन की व्यवस्था, कई ट्रेनों के प्लेटफार्म शिफ्ट, यात्रियों के लिए अलर्ट

लखनऊ जंक्शन पर बदले कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म और स्टेशन, सफर से पहले जरूर जांच लें जानकारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Noida School Timing: ठंड के कारण बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, कब से कब तक लागू रहेगा नया समय?

Noida School Timing
शिक्षा

यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में उद्योग व मेडिकल कॉलेज को मिली जमीन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.