कौन हैं अपर्णा यादव? पति प्रतीक ने लगाया परिवार तोड़ने का आरोप, जल्द होगा तलाक

Who is Aparna Yadav: भाजपा नेता और मुलायम परिवार की बहु अपर्णा यादव का तलाक होने जा रहा है। पति प्रतीक यादव इंस्टाग्राप पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। पति ने अपर्णा की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ। उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। वह बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है। अभी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसे सिर्फ़ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी, और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई।