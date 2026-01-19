19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

अखिलेश यादव के भाई पत्नी अपर्णा यादव से लेंगे तलाक, परिवार को तोड़ने का आरोप; बोले-स्वार्थी महिला….

Aparna Yadav Divorce: अखिलेश यादव के भाई पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। उन्होंने परिवार को तोड़ने का आरोप पत्नी पर लगाया है। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 19, 2026

akhilesh yadav brother prateek yadav take divorce with aparna yadav

अखिलेश यादव के भाई पत्नी अपर्णा यादव से लेंगे तलाक। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Aparna Yadav Divorce: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के वैवाहिक जीवन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। प्रतीक यादव ने संकेत दिए हैं कि वह अपर्णा यादव से तलाक लेने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं।

Lucknow News: प्रतीक यादव ने इंस्टा पर किया पोस्ट

प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @iamprateekyadav से एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि वह जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। पोस्ट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने उनके पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाया है और इससे उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई है।

प्रतीक यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी केवल अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं, जिससे उनका पारिवारिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की शादी साल 2011 में हुई थी। यह विवाह सैफई (इटावा) में बेहद भव्य और हाई-प्रोफाइल तरीके से संपन्न हुआ था। शादी समारोह में लाखों मेहमानों की मौजूदगी रही। इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे।

दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। बताया जाता है कि एक बर्थडे पार्टी के दौरान ई-मेल एक्सचेंज के जरिए दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई। करीब 10–11 साल के लंबे रिश्ते के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया।

अपर्णा और प्रतीक यादव की दो बेटियां हैं। हाल ही में 4 दिसंबर 2025 को अपर्णा यादव के जन्मदिन के अवसर पर भी प्रतीक यादव उनके साथ नजर आए थे, जिससे उस समय तक रिश्ते सामान्य माने जा रहे थे।

ये भी पढ़ें

Magh Mela: अहंकार के ‘ताले’ को खोलने निकले चाबी वाले बाबा; पास में 1 मीटर लंबी चाबी, फिर भी किस बात का मलाल
प्रयागराज
chaabi wale baba in news for prayagraj magh mela 2026 know about him up news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 12:33 pm

Published on:

19 Jan 2026 12:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव के भाई पत्नी अपर्णा यादव से लेंगे तलाक, परिवार को तोड़ने का आरोप; बोले-स्वार्थी महिला….

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कॉनकोर्स निर्माण से बदली लखनऊ जंक्शन की व्यवस्था, कई ट्रेनों के प्लेटफार्म शिफ्ट, यात्रियों के लिए अलर्ट

लखनऊ जंक्शन पर बदले कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म और स्टेशन, सफर से पहले जरूर जांच लें जानकारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Noida School Timing: ठंड के कारण बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, कब से कब तक लागू रहेगा नया समय?

Noida School Timing
शिक्षा

यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में उद्योग व मेडिकल कॉलेज को मिली जमीन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

पश्चिमी विक्षोभ का असर: यूपी में ठंड से राहत, कोहरा घटेगा, लखनऊ में बारिश, नया अपडेट

उत्तरोत्तर पश्चिमी विक्षोभों का असर: प्रदेश में ठंड से राहत, कोहरे में कमी और 22 जनवरी से वर्षा की संभावना (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में 86वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, तैयारियों का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लिया जायजा

19 से 21 जनवरी तक लखनऊ में जुटेंगे देशभर के विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष-सभापति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.