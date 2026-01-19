अखिलेश यादव के भाई पत्नी अपर्णा यादव से लेंगे तलाक, परिवार को तोड़ने का आरोप; बोले-स्वार्थी महिला….

अखिलेश यादव के भाई पत्नी अपर्णा यादव से लेंगे तलाक। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Aparna Yadav Divorce: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के वैवाहिक जीवन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। प्रतीक यादव ने संकेत दिए हैं कि वह अपर्णा यादव से तलाक लेने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं।
प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @iamprateekyadav से एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि वह जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। पोस्ट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने उनके पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाया है और इससे उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई है।
प्रतीक यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी केवल अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं, जिससे उनका पारिवारिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की शादी साल 2011 में हुई थी। यह विवाह सैफई (इटावा) में बेहद भव्य और हाई-प्रोफाइल तरीके से संपन्न हुआ था। शादी समारोह में लाखों मेहमानों की मौजूदगी रही। इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे।
दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। बताया जाता है कि एक बर्थडे पार्टी के दौरान ई-मेल एक्सचेंज के जरिए दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई। करीब 10–11 साल के लंबे रिश्ते के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया।
अपर्णा और प्रतीक यादव की दो बेटियां हैं। हाल ही में 4 दिसंबर 2025 को अपर्णा यादव के जन्मदिन के अवसर पर भी प्रतीक यादव उनके साथ नजर आए थे, जिससे उस समय तक रिश्ते सामान्य माने जा रहे थे।
