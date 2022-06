आखिर कौन हैं नूपुर शर्मा, जिनके बयान से कानपुर में हुई हिंसा, पैंगबर मोहम्मद पर बोली थी ये बात

Nupur Sharma: कौन हैं भाजपा नेत्री, जिनके बयान से कानपुर में हिंसा भड़क गई। आखिर ऐसा क्या कह दिया कि दो समुदायों के लोग एक दूसरे को मारने पर अमादा हो गए।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। इसके पीछे जो वजह है वह भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा का बयान है। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि एक टीवी डिबेट में नूपुर ने धार्मिक विवादित टिप्पणी की। इससे मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए। कानपुर में दो समुदाय में उस समय जमकर पत्थरबाजी हो गई जब शहर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद थे। हालांकि भाजपा ने नुपूर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। विवादित बयान के बाद कई धमकियां भी मिलीं।

Who is BJP Leader Nupur Sharma in Kanpur Violence Party Suspended