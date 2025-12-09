9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘….वो क्यों गंदा काम करते हैं?’, राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में नहीं जाने पर भी विनय कटियार ने तोड़ी चुप्पी; मुल्ला मुलायम….

Vinay Katiyar News: 'मुल्ला मुलायम', गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव इन बातों से उन्हें संबोधित किया गया। विनय कटियार के मुलायम सिंह यादव के साध संबंध कैसे थे उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 09, 2025

why vinay katiyar not participate in ram mandir dharma dhwaja program what he say about mulla mulayam

राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में नहीं जाने पर भी विनय कटियार ने तोड़ी चुप्पी। फोटो सोर्स फेसबुक (Vinay Katiyar)

Vinay Katiyar News: अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे हिंदुत्ववादी नेता विनय कटियार ने राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के सवाल का जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की।

राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हुए?

एक निजी मीडिया हाउस के साथ इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि वह राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हुए? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, '' प्राण प्रतिष्ठा के बाद आयोजित धर्मध्वजा स्थापना कार्यक्रम के दौरान वह अयोध्या में मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था और संचालन से असहमत होने के कारण उसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का तरीका उन्हें बिल्कुल उचित नहीं लगा और इससे उन्हें काफी ठेस पहुंची।''

'पुराने कार्यकर्ताओं और साधु-संतों को किनारे किया जा रहा'

विनय कटियार ने अयोध्या में व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया कि एक विशेष समूह या मंडली का वर्चस्व बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय ने अपने आपको मंदिर ट्रस्ट का “स्वयंभू महासचिव” बना लिया है और पूरे संचालन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कटियार के अनुसार, धर्मध्वजा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अनावश्यक रूप से मंच पर प्रमुखता पाने की कोशिश की गई, जो उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगा। कटियार ने यह भी कहा कि आंदोलन से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं और साधु-संतों को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

'CM योगी ने लगाई कुछ लोगों को फटकार'

इस विवाद पर बड़ा दावा करते हुए विनय कटियार ने खुलासा किया कि सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि CM योगी आदित्यनाथ भी उस समय की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट थे। इंटरव्यू के दौरान कटियार ने कहा, '' योगी जी ने इसी वजह से कुछ लोगों को फटकार लगाई है… सही किया है।''

अयोध्या सीट पर BJP की हार पर क्या बोले?

अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले विनय कटियार ने अयोध्या से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर BJP की हार पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो "सिर्फ लल्लू सिंह ही दे सकते हैं'' क्योंकि वे ही वहां के प्रत्याशी थे।

वैलेंटाइन डे पर बजरंग दल के सक्रिय होने पर क्या बोले

उनसे पूछा गया कि वैलेंटाइन डे (Valentine's Day)आता है तो हर जगह बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं, इस पर उन्होंने कहा, '' वो क्यों ऐसा गंदा काम करते हैं? उन्होंने कहा कि शादी करो और रहो।

मुलायम सिंह यादव से जुड़ा किस्सा किया साझा

'मुल्ला मुलायम', गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव इन बातों से उन्हें संबोधित किया गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव से संबंध कैसे थे? इस पर उन्होंने कहा, '' बहुत अच्छे संबंध रहे।'' उन्होंने एक किस्से को याद करते हुए कहा, '' एक बार वह अंदर जा रहे थे और हम बाहर निकल रहे थे तो हमने उनके पैर छू लिए।''

ये भी पढ़ें

‘समाजवादी पार्टी घुसपैठियों को मानती है वोट बैंक’, डिप्टी CM मौर्य बोले- ….भारत से खदेड़ दिया जाएगा
लखनऊ
deputy cm keshav prasad maurya taunts samajwadi party considers infiltrators as vote bank

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

political

political news

politics

राम मंदिर

up news

UP News Hindi

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘….वो क्यों गंदा काम करते हैं?’, राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में नहीं जाने पर भी विनय कटियार ने तोड़ी चुप्पी; मुल्ला मुलायम….

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जब पहली बार एक गैंगस्टर के लिए बनाई गई STF, अंतिम संस्कार में मिला था सुराग

Famous don, gorakhpur gangster, gorakhpur crime, shri prakash shukla, श्रीप्रकाश शुक्ला, गोरखपुर डॉन श्री प्रकाश शुक्ल, गोरखपुर का डॉन कौन है, up stf, hari sankar tiwari, kalyan singh, kalyan singh murder, shri prakash shukla special story, up stf story
लखनऊ

मैंने मार डाला…’ मां-बेटियां रहीं पांच घंटे लाश के साथ, लिव-इन पार्टनर इंजीनियर की बेरहमी से हत्या

बेटियों के सामने कत्ल, लिव-इन पार्टनर इंजीनियर की दर्दनाक मौत से कांपा लखनऊ (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

UP Crime: लखनऊ के बीबीडी इलाके में सनसनी: लिव-इन पार्टनर ने की इंजीनियर की हत्या

प्यार का भरोसा टूटा, लिव-इन रिश्ते में खून की होली, इंजीनियर की दर्दनाक हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

Codeine Syrup: कोडीन कफ सिरप पर योगी सरकार का प्रहार, अवैध नशा कारोबारियों पर कसा शिकंजा पूरे प्रदेश में

कोडीन युक्त कफ सिरप पर योगी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति, पूरे प्रदेश में सख्त कार्रवाई से टूटा अवैध नेटवर्क (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Yogi Government: एथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल, योगी सरकार की नीति से यूपी बना आर्थिक ताकत का केंद्र

योगी सरकार की आबकारी नीति से निवेश को रफ्तार, एथेनॉल हब बना उत्तर प्रदेश (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.