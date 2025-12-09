‘….वो क्यों गंदा काम करते हैं?’, राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में नहीं जाने पर भी विनय कटियार ने तोड़ी चुप्पी; मुल्ला मुलायम….

विनय कटियार ने अयोध्या में व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया कि एक विशेष समूह या मंडली का वर्चस्व बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय ने अपने आपको मंदिर ट्रस्ट का “स्वयंभू महासचिव” बना लिया है और पूरे संचालन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कटियार के अनुसार, धर्मध्वजा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अनावश्यक रूप से मंच पर प्रमुखता पाने की कोशिश की गई, जो उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगा। कटियार ने यह भी कहा कि आंदोलन से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं और साधु-संतों को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।