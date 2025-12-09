‘….वो क्यों गंदा काम करते हैं?’, राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में नहीं जाने पर भी विनय कटियार ने तोड़ी चुप्पी; मुल्ला मुलायम….

राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में नहीं जाने पर भी विनय कटियार ने तोड़ी चुप्पी। फोटो सोर्स फेसबुक (Vinay Katiyar)
Vinay Katiyar News: अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे हिंदुत्ववादी नेता विनय कटियार ने राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के सवाल का जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की।
एक निजी मीडिया हाउस के साथ इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि वह राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हुए? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, '' प्राण प्रतिष्ठा के बाद आयोजित धर्मध्वजा स्थापना कार्यक्रम के दौरान वह अयोध्या में मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था और संचालन से असहमत होने के कारण उसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का तरीका उन्हें बिल्कुल उचित नहीं लगा और इससे उन्हें काफी ठेस पहुंची।''
विनय कटियार ने अयोध्या में व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया कि एक विशेष समूह या मंडली का वर्चस्व बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय ने अपने आपको मंदिर ट्रस्ट का “स्वयंभू महासचिव” बना लिया है और पूरे संचालन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कटियार के अनुसार, धर्मध्वजा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अनावश्यक रूप से मंच पर प्रमुखता पाने की कोशिश की गई, जो उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगा। कटियार ने यह भी कहा कि आंदोलन से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं और साधु-संतों को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
इस विवाद पर बड़ा दावा करते हुए विनय कटियार ने खुलासा किया कि सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि CM योगी आदित्यनाथ भी उस समय की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट थे। इंटरव्यू के दौरान कटियार ने कहा, '' योगी जी ने इसी वजह से कुछ लोगों को फटकार लगाई है… सही किया है।''
अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले विनय कटियार ने अयोध्या से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर BJP की हार पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो "सिर्फ लल्लू सिंह ही दे सकते हैं'' क्योंकि वे ही वहां के प्रत्याशी थे।
उनसे पूछा गया कि वैलेंटाइन डे (Valentine's Day)आता है तो हर जगह बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं, इस पर उन्होंने कहा, '' वो क्यों ऐसा गंदा काम करते हैं? उन्होंने कहा कि शादी करो और रहो।
'मुल्ला मुलायम', गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव इन बातों से उन्हें संबोधित किया गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव से संबंध कैसे थे? इस पर उन्होंने कहा, '' बहुत अच्छे संबंध रहे।'' उन्होंने एक किस्से को याद करते हुए कहा, '' एक बार वह अंदर जा रहे थे और हम बाहर निकल रहे थे तो हमने उनके पैर छू लिए।''
