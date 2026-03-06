क्या ‘राजनाथ सिंह’ के बेटे को मिलेगा योगी मंत्रिमंडल में जगह? तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर बड़ा सस्पेंस!

सबसे बड़ा सवाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा विधायक पंकज सिंह को लेकर है। पहले भी उनका नाम मंत्री पद की दौड़ में आ चुका है, लेकिन परिवारवाद के आरोप के डर से रोका गया। विपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है। लेकिन इस बार अनुमान है कि पंकज सिंह को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे पोटेंशियल एंट्रेंट हैं और पश्चिमी यूपी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। राजनाथ सिंह के प्रभाव के कारण यह फैसला पार्टी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।