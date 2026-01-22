22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Crime: प्रेम संबंध के लिए पति को गोवध मामले में फंसाने की साजिश, हाईकोर्ट परिसर में मचा हड़कंप

Woman Allegedly Frames Husband in Cow Slaughter Case: लखनऊ में एक चौंकाने वाले मामले में महिला पर अपने पति को गोवध के मामलों में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगा है। मामला तब और गंभीर हो गया जब हाईकोर्ट परिसर में महिला को पकड़ने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर नियम उल्लंघन का आरोप लगा और वे निलंबित कर दिए गए।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 22, 2026

दूसरे युवक के साथ भागने की चाह में पति को गोवध मामले में फंसाने की साजिश, हाईकोर्ट परिसर में पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

दूसरे युवक के साथ भागने की चाह में पति को गोवध मामले में फंसाने की साजिश, हाईकोर्ट परिसर में पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Crime Investigation: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तीन पुलिसकर्मी कथित रूप से एक महिला को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से न्यायालय परिसर में दाखिल हो गए। मामला न केवल एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा था, बल्कि इसमें गोवध जैसे संवेदनशील आरोप, पुलिस की कथित नियम विरुद्ध कार्रवाई और हाईकोर्ट की गरिमा से जुड़ा गंभीर सवाल भी खड़ा हो गया।

पुलिस के अनुसार, उक्त महिला अपने पति को गोवध के मामलों में फंसाकर जेल भिजवाना चाहती थी, ताकि वह अपने एक मित्र के साथ रह सके, जिससे उसका कथित प्रेम संबंध था। हालांकि, जब पुलिस उसे हाईकोर्ट परिसर में हिरासत में लेने पहुंची, तो महिला वहां से भागने में सफल हो गई। इस घटनाक्रम के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवैध प्रवेश (ट्रेसपासिंग) समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया।

पति को फंसाने की कथित साजिश की पृष्ठभूमि

लखनऊ पश्चिम के पुलिस उपायुक्त (DCP) विश्वजीत श्रीवास्तव ने  बताया कि महिला द्वारा अपने पति को झूठे मामलों में फंसाने की कथित योजना पिछले वर्ष तैयार की गई थी। पुलिस के अनुसार, महिला अपने एक मित्र के साथ रिश्ते में थी और पति से अलग होकर उसके साथ रहना चाहती थी। इस उद्देश्य से, महिला के मित्र ने कथित रूप से एक दक्षिणपंथी संगठन के सोशल मीडिया समूह में फर्जी नाम से सदस्यता ली। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया।

पहला मामला: SUV में 2 किलो मांस रखवाया गया

पुलिस के मुताबिक सितंबर महीने में महिला के मित्र ने कथित तौर पर 2 किलो मांस महिला के पति की SUV में रख दिया। यह गाड़ी उस समय हजरतगंज इलाके में खड़ी थी। इसके बाद महिला के मित्र ने संबंधित दक्षिणपंथी संगठन को सूचना दी कि एक वाहन में संदिग्ध मांस रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन से मांस बरामद किया गया। चूंकि वाहन महिला के पति के नाम पर पंजीकृत था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेजा गया, हालांकि लगभग एक महीने बाद उसे जमानत मिल गई।

दूसरी साजिश: सप्लाई वाहन और 10 किलो मांस

पहले मामले के बावजूद महिला कथित तौर पर नहीं रुकी। पुलिस के अनुसार, दूसरी बार उसने और अधिक सुनियोजित तरीके से अपने पति को फंसाने की कोशिश की। DCP श्रीवास्तव के अनुसार, महिला ने अपने पति के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर एक सप्लाई वाहन ऑनलाइन बुक किया और उसकी पूरी जानकारी अपने मित्र को साझा कर दी। 14 जनवरी को महिला का मित्र कथित रूप से 10 किलो मांस लेकर आया। सप्लाई वाहन को एक ऐसे पते पर भेजा गया, जहां से पैक किया हुआ कंसाइनमेंट उठाया जाना था। डिलीवरी की लोकेशन काकोरी क्षेत्र में बताई गई, जो महिला के पति की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास स्थित थी।

फिर दी गई सूचना, फिर पकड़ा गया पति

पुलिस के अनुसार, इस बार भी महिला के मित्र ने उसी दक्षिणपंथी संगठन को सूचना दी कि एक वाहन में मांस ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने वाहन को रोककर तलाशी ली और मांस बरामद कर लिया। चूंकि वाहन बुकिंग में महिला के पति का विवरण दर्ज था, इसलिए पुलिस ने एक बार फिर उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पति ने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पत्नी के आचरण पर संदेह था, जिसके चलते उसने अपने घर में CCTV कैमरे लगवा रखे थे।

CCTV फुटेज से खुला राज

पुलिस द्वारा CCTV फुटेज की जांच किए जाने पर यह सामने आया कि घटना से दो दिन पहले महिला अपने पति का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी। इसी आधार पर पुलिस को संदेह हुआ कि पूरे मामले के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। जांच आगे बढ़ी तो महिला और उसके मित्र की भूमिका पर सवाल खड़े हुए और महिला को मामले में आरोपी बनाया गया।

हाईकोर्ट परिसर में पुलिस की कार्रवाई

DCP विश्वजीत श्रीवास्तव के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ परिसर में एक वकील से मिलने आने वाली है। इसके बाद तीन पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि वे कोर्ट परिसर के बाहर निगरानी रखें और महिला के बाहर निकलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। हालांकि, आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मी निर्देशों की अनदेखी करते हुए सीधे हाईकोर्ट परिसर में स्थित वकील के चैंबर तक पहुंच गए और महिला को हिरासत में लेने की कोशिश की।

महिला फरार, पुलिसकर्मी निलंबित

इस दौरान महिला मौके से फरार होने में सफल हो गई। वहीं, हाईकोर्ट परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करने और गिरफ्तारी का प्रयास करने को लेकर मामला गंभीर हो गया। DCP श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट परिसर में किसी आरोपी को गिरफ्तार करना नियमों का उल्लंघन है। इसे न्यायालय की गरिमा के खिलाफ गंभीर अपराध माना जाता है। इस मामले में तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ ट्रेसपासिंग समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Yadav Family Controversy: 2017 में हारी अपर्णा यादव की सीट पर अखिलेश का बड़ा दांव, 2027 के संकेतों ने बढ़ाई सियासी हलचल
लखनऊ
जहां से 2017 में हारी थीं अपर्णा यादव, उसी सीट पर अखिलेश यादव ने क्यों तैनात कर दिया सिपहसालार, समझिए गणित (फोटो सोर्स : X Aparna and Prateek )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 08:12 am

Published on:

22 Jan 2026 08:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Crime: प्रेम संबंध के लिए पति को गोवध मामले में फंसाने की साजिश, हाईकोर्ट परिसर में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

37 जिताएंगे 27! अखिलेश यादव ने कस ली है कमर; कांग्रेस का हाथ पकड़कर मैदान में उतरेगी सपा?

akhilesh yadav holds major meeting with mp in lucknow will sp form an alliance with congress
लखनऊ

बसंत पंचमी के मौके पर 23 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

कल स्कूल खुलेंगे या बंद?
लखनऊ

Gold Rate: सर्राफा एसोसिएशन ने जारी किए सोने-चांदी के नए खुदरा भाव, ग्राहकों को मिली पारदर्शी जानकारी

सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के नए खुदरा दर जारी, ग्राहकों को कीमतों की पूरी जानकारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

मैं तुम्हारी हो जाऊंगी बस पति को रास्ते से हटाओ, पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खतरनाक साजिश

लखनऊ

लखनऊ हाईकोर्ट में फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी, काकोरी थाने के पुलिसकर्मी निलंबित

लखनऊ हाईकोर्ट में यूपी पुलिस का हंगामा
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.