UP Crime: प्रेम संबंध के लिए पति को गोवध मामले में फंसाने की साजिश, हाईकोर्ट परिसर में मचा हड़कंप

पहले मामले के बावजूद महिला कथित तौर पर नहीं रुकी। पुलिस के अनुसार, दूसरी बार उसने और अधिक सुनियोजित तरीके से अपने पति को फंसाने की कोशिश की। DCP श्रीवास्तव के अनुसार, महिला ने अपने पति के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर एक सप्लाई वाहन ऑनलाइन बुक किया और उसकी पूरी जानकारी अपने मित्र को साझा कर दी। 14 जनवरी को महिला का मित्र कथित रूप से 10 किलो मांस लेकर आया। सप्लाई वाहन को एक ऐसे पते पर भेजा गया, जहां से पैक किया हुआ कंसाइनमेंट उठाया जाना था। डिलीवरी की लोकेशन काकोरी क्षेत्र में बताई गई, जो महिला के पति की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास स्थित थी।