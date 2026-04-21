आधी आबादी का आक्रोश सड़कों पर-लखनऊ में बहनों के नेतृत्व में निकला शक्ति मार्च -देखें तस्वीरें

इस पदयात्रा की सबसे खास बात महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी रही। अलग-अलग आयु वर्ग और पृष्ठभूमि की महिलाएं इस रैली में शामिल हुईं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक की महिलाओं ने इसमें भाग लेकर यह दिखा दिया कि अब वे केवल दर्शक नहीं, बल्कि बदलाव की सक्रिय भागीदार हैं। महिलाओं का कहना था कि वे अपने अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान के लिए आवाज उठाने के लिए एकजुट हुई हैं और भविष्य में भी इस तरह के आंदोलनों में भाग लेती रहेंगी।