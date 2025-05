Women Empowerment: महिलाओं की सलाह से बदलेंगे यूपी के शहर: अमृत-दो योजना में महिला सहभागिता से होगा समग्र शहरी विकास

Women to Shape Urban Development in UP: उत्तर प्रदेश के शहर अब केवल सरकारी दफ्तरों की फाइलों या इंजीनियरों की रिपोर्ट के आधार पर नहीं बनेंगे। अब उनकी सूरत महिलाओं की सलाह और अनुभव से संवरी जाएगी। राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और संवेदनशील पहल करते हुए महिलाओं की भागीदारी को विकास योजनाओं का अहम हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि स्थायी और व्यावहारिक शहरी विकास की बुनियाद भी मजबूत करेगा।