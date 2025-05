ITI Admission 2025-26: यूपी में ITI में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानिए पात्रता, फीस, और पूरी प्रक्रिया

यह भी पढ़ें

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कहां और कैसे करें

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (SCVTUP) की आधिकारिक वेबसाइट www.scvtup.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर “Online Submission of Application for Admission for Session 2025-26 for Government/Private ITI” लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।