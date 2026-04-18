महिला आरक्षण बिल गिरने पर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- भारत माता के सम्मान पर चोट

महिला आरक्षण बिल गिरने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्सपर लिखा कि आज भारत के महान लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया है। योगी ने कहा कि विपक्ष द्वारा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को पास न होने देना ‘भारत माता’ के सम्मान पर आघात है। यह देश की समूची मातृशक्ति के साथ धोखा है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हरण है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन पर नारी विरोधी मानसिकता दिखाने का आरोप लगाया। योगी जी ने लिखा कि देश की नारी शक्ति सब कुछ देख और समझ रही है। वह इस छल और अन्याय को याद रखेगी और समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी।