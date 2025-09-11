‘वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा…’नजरबंद किए जाने पर अजय राय का फूटा गुस्सा, मोदी के काशी दौरे से पहले बढ़ा सियासी संग्राम

राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का विरोध-प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को नजर बंद कर दिया गया है। दरअसल, मामला तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी 10 सितंबर को रायबरेली दौरे पर पहुंचे। यहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनका विरोध किया। इसकी प्रतिक्रिया में अजय राय ने मोदी के वाराणसी दौरे पर विरोध का ऐलान कर दिया।
देर रात पुलिस होटल पहुंची। सो रहे अजय राय के कमरे में घुस गई। कांग्रेस नेता ने इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये आने का समय नहीं है। इस पर पुलिस ने उन्हें होटल में ही रुकने को कहा और काशी जाने से मना कर दिया। कुछ देर की कहासुनी के बाद अजय राय ने सभी को कमरे से बाहर निकालकर अपना दरवाजा बंद कर लिया।
घटना के बाद अजय राय ने X पर लिखा, "पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली-गली, गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा मोदी, वोट चोरी बंद करो।"
पीएम मोदी वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम से मुलाकात करेंगे। वे होटल ताज में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मॉरीशस के पीएम नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखने जाएंगे। उनके सम्मान में योगी सरकार ने रात्रिभोज का आयोजन किया है। अगले दिन वे बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां वे रामलला के दर्शन करेंगे।