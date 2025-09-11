‘वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा…’नजरबंद किए जाने पर अजय राय का फूटा गुस्सा, मोदी के काशी दौरे से पहले बढ़ा सियासी संग्राम

राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का विरोध-प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को नजर बंद कर दिया गया है। दरअसल, मामला तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी 10 सितंबर को रायबरेली दौरे पर पहुंचे। यहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनका विरोध किया। इसकी प्रतिक्रिया में अजय राय ने मोदी के वाराणसी दौरे पर विरोध का ऐलान कर दिया।