Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

‘वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा…’नजरबंद किए जाने पर अजय राय का फूटा गुस्सा, मोदी के काशी दौरे से पहले बढ़ा सियासी संग्राम

पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद किया गया है। उधर, लखनऊ से वाराणसी तक के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

लखनऊ

Aman Pandey

Sep 11, 2025

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पीएम मोदी वाराणसी दौरा, काशी में पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, वाराणसी समाचार, राहुल गांधी, यूपी न्यूज, Congress state president Ajay Rai, PM Modi Varanasi visit, PM Modi in Kashi, Narendra Modi, Varanasi news, Rahul Gandhi, UP news

राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का विरोध-प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को नजर बंद कर दिया गया है। दरअसल, मामला तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी 10 सितंबर को रायबरेली दौरे पर पहुंचे। यहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनका विरोध किया। इसकी प्रतिक्रिया में अजय राय ने मोदी के वाराणसी दौरे पर विरोध का ऐलान कर दिया।

देर रात होटल पहुंची पुलिस

देर रात पुलिस होटल पहुंची। सो रहे अजय राय के कमरे में घुस गई। कांग्रेस नेता ने इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये आने का समय नहीं है। इस पर पुलिस ने उन्हें होटल में ही रुकने को कहा और काशी जाने से मना कर दिया। कुछ देर की कहासुनी के बाद अजय राय ने सभी को कमरे से बाहर निकालकर अपना दरवाजा बंद कर लिया।

ये भी पढ़ें

छात्रा ने सुनाई दास्तां तो खौल उठा खून, महिलाओं ने मनचले को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कपड़े तक फाड़े
मेरठ
Uttar Pradesh News, Uttar Pradesh Viral Video, Uttar Pradesh Latest News, Uttar Pradesh Hindi News, Meerut News, Meerut Hindi News, Meerut Latest News, Molestation, Ruckus, Video Viral,उत्तर प्रदेश न्यूज, उत्तर प्रदेश वायरल वीडियो, उत्तर प्रदेश लेटेस्ट न्यूज, उत्तर प्रदेश हिंदी न्यूज, मेरठ न्यूज, मेरठ हिंदी न्यूज, मेरठ लेटेस्ट न्यूज, छेड़छाड़, हंगामा, वीडियो वायरल

अजय राय ने लिखा- ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा

घटना के बाद अजय राय ने X पर लिखा, "पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली-गली, गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा मोदी, वोट चोरी बंद करो।"

प्रधानमंत्री मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा

पीएम मोदी वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम से मुलाकात करेंगे। वे होटल ताज में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मॉरीशस के पीएम नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखने जाएंगे। उनके सम्मान में योगी सरकार ने रात्रिभोज का आयोजन किया है। अगले दिन वे बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां वे रामलला के दर्शन करेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 10:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा…’नजरबंद किए जाने पर अजय राय का फूटा गुस्सा, मोदी के काशी दौरे से पहले बढ़ा सियासी संग्राम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.