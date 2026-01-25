Yogi Action: मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण न देने वाले 42% पुलिसकर्मियों का जनवरी वेतन रोकेगा विभाग

यह पहला मौका नहीं है जब संपत्ति विवरण को लेकर सख्ती की गई हो। इससे पहले भी कई बार पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए थे कि वे तय समय सीमा के भीतर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अपडेट करें। बावजूद इसके, बड़ी संख्या में कर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके चलते अब वेतन रोकने जैसा कठोर कदम उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि बार-बार की चेतावनियों के बाद भी नियमों की अनदेखी करना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। ऐसे में सख्त कार्रवाई जरूरी हो जाती है, ताकि व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।