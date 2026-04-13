लखनऊ में शिक्षा को नई उड़ान,Yogi Government ने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्कूल का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य सरकार ने ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ अभियान के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों की स्थिति में व्यापक सुधार किया है। इस योजना के तहत स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली, फर्नीचर और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि पहले जहां सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव था, वहीं अब ये विद्यालय निजी स्कूलों को भी टक्कर देने लगे हैं।