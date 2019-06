राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को होगी जेल: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 से सत्ता में दोबारा दमदार एंट्री की है। अपने नए कार्यकाल में बीजेपी ने तमाम चुनौतियों को पूरा करने की घोषणा की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर बयान दिया है। उन्होंने परीक्षा में पार्दर्शिता लाने के लिए कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से परीक्षा का आयोजन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। योगी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में धांधली आदि को लेकर किसी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसे जेल भेजा जाएगा।

UP CM Yogi Adityanath: Will not let anyone play with law. Have made it clear to the heads of all the Commissions that there should be transparency in competitive exams.Want to assure the youth of the state that people who will try to play with their future will be put behind bars pic.twitter.com/tYck131Hfu