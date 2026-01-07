योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पारिवारिक संपत्ति दान पर अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी ₹5 हज़ार स्टाम्प में

Yogi Cabinet Gives Big Relief Stamp Duty Relief: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य में पारिवारिक सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के दान विलेख पर दी जा रही स्टाम्प शुल्क छूट के दायरे को और विस्तृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब यह राहत केवल कृषि और आवासीय संपत्तियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी अधिकतम ₹5,000 स्टाम्प शुल्क ही देय होगा।