योगी सरकार का ‘जीरो गरीबी’ वाला मास्टरप्लान; वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- सभी को ​रोजगार, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी

उन्होंने कहा कि विकसित यूपी 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित रणनीति तैयार कर काम करने की जरूरत है। खन्ना ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान साल 1960-61 में 14.4 प्रतिशत था, जो उस समय देश में सर्वाधिक था। यह योगदान साल 2024-25 में घट गया और 9 प्रतिशत रह गया है। जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत यूपी में की जा चुकी है। 2047 तक पूरे यूपी को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य सरकार का है।