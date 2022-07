यूपी में दिसंबर से पहले होंगी 5 लाख भर्तियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में मिलेंगी नौकरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ में गुरु पूर्णिमा के दिन लोगो से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि, इस बार दिसंबर से पहले तक 5 लाख भर्तियाँ पूरी कर लेंगे। इसमें शिक्षा, मेडिकल और पुलिस विभाग जैसी जनसरोकार से जुड़ी भर्तियाँ होंगी। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, अभी तक की सबसे ज्यादा पुलिस में 1 लाख 43 हज़ार हुई हैं। ये यूपी में आज तक किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर भर्ती नहीं की है। लेकिन भाजपा सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, बेसिक शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर 1 लाख 25 हज़ार 987 से अधिक युवा चयनित हुए हैं।

CM Yogi Adityanath on Vacancy in UP