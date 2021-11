योगी सरकार ने 1.80 करोड़ छात्रों के लिए भेजे 19 अरब से ज्यादा रुपये, अभिभावक संतुष्टि के अनुसार खरीद सकेंगे यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग

Yogi government sent more than 19 Billion Rupees For Students Uniform- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बेसिक स्कूल के 1.80 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के खाते में 19 अरब से ज्यादा रुपये भेजे हैं। शेष बच्चों के अभिभावकों के खाते में जल्द ही पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यह पैसे बच्चों की यूनिफॉर्म, जूते चप्पल आदि खरीदने के लिए दिए गए हैं।