यूपी में बंपर वैकेंसी, योगी सरकार जल्द करेगी रिक्त पदों पर भर्तियां, मांगा ब्योरा

Yogi government will soon recruit on vacant posts sought details- यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार (UP Government) बंपर नौकरियों (Government Jobs) की घोषणा कर सकती है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव व सचिवों को विभाग में खाली पदों का ब्यौरा (अधियाचन) भेजने का आदेश दिया है।