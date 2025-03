UP में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, 232 से अधिक अपराधी ढेर, 12,000 गिरफ्तार

Zero Tolerance Against Crime in UP: उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। अब तक 232 से अधिक अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए और 12,000 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार ने माफियाओं की 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है।