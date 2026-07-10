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EPFO के 13 पुराने नियम के नए समाधान! अब इन 4 मौकों पर निकालें PF का पूरा पैसा, 5 लाख तक के क्लेम होंगे ऑटो-पास

EPFO Latest Updates : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए नियम व सुविधाओं को लेकर आ रहा है। अब नौकरी करने वाले पीएफ का पैसा आसानी से निकाल पाएंगे। आइए, पुराने बनान नए नियम व सुविधाओं को आसान भाषा में समझते हैं।
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Ravi Gupta

Jul 10, 2026

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EPFO New Portal | प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI

EPFO New Rules 2026 : नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई और भविष्य की सुरक्षा है। लेकिन, जब बात इसे निकालने या क्लेम सेटलमेंट की आती थी, तो अक्सर पसीने छूट जाते थे। यहां तक कि ऑनलाइन प्रोसेस होने पर भी क्लेम का फॉर्म रिजेक्ट हो जाना, इसके अलावा कभी पुराने ऑफिस के चक्कर काटना - ये परेशानियां आम थीं।

आपकी इन्हीं परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी IT सेवाओं (CITES प्रोजेक्ट) को पूरी तरह से बदल दिया है। आइए सीधे तौर पर समझते हैं कि पहले आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था और अब नए यूनिफाइड पोर्टल पर उनका क्या स्मार्ट समाधान निकाला गया है।

एक नज़र में: पहले की परेशानियां vs आज का समाधान

1. ऑफिस के चक्कर

  • ❌ पहले: पीएफ के काम के लिए उसी पुराने रीजनल ऑफिस जाना पड़ता था।
  • ✅ अब: सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस; अब देश के किसी भी EPFO ऑफिस से काम संभव।

2. ब्याज में देरी

  • ❌ पहले: ब्याज खाते में आने के लिए अक्टूबर-नवंबर तक इंतज़ार करना पड़ता था।
  • ✅ अब: तेज़ ऑटो-क्रेडिट; अब 15 जुलाई तक सीधे खाते में ब्याज आ जाएगा।

3. लिमिट की उलझन

  • ❌ पहले: लिमिट न पता होने के कारण ज्यादा अमाउंट भरने से फॉर्म रिजेक्ट होता था।
  • ✅ अब: पोर्टल पर आपका 'एलिजिबल अमाउंट' पहले ही साफ-साफ दिख जाएगा।

4. फॉर्म रिजेक्शन

  • ❌ पहले: फॉर्म में छोटी सी गलती होने पर भी क्लेम सीधा रिजेक्ट।
  • ✅ अब: सिस्टम पहले जांचेगा; गलती होने पर SMS आएगा, जिसे ऑनलाइन ही सुधार सकेंगे।

5. निकासी के नियम

  • ❌ पहले: पैसा निकालने के लिए 13 अलग-अलग और जटिल श्रेणियां थीं।
  • ✅ अब: नियम आसान; अब सिर्फ 3 श्रेणियों (जरूरत, आवास, विशेष) में बांट दिया गया है।

6. सेटलमेंट का समय

✅ अब: ऑटो-सेटलमेंट; KYC पूरी होने पर 5 लाख तक के क्लेम चुटकियों में ऑटो-पास।

❌ पहले: क्लेम पास होने में कई हफ्तों का इंतज़ार और लंबा पेपरवर्क।

पैसा निकालने के नए और सरल नियम (Withdrawal Rules)

EPFO ने पुराने 13 नियमों को खत्म करके एक पारदर्शी सिस्टम लागू किया है। अब खाते में 25% न्यूनतम बैलेंस छोड़ना अनिवार्य है, और आप बचे हुए 75% हिस्से (जिसे 100% एलिजिबल बैलेंस माना जाएगा) का उपयोग इन स्थितियों में कर सकते हैं:

कारणकितना निकाल सकते हैं?शर्तें
बीमारी (Illness)100% (एलिजिबल बैलेंस का)12 महीने की मेंबरशिप पूरी होनी चाहिए।
शिक्षा (Education)100% (एलिजिबल बैलेंस का)12 महीने की मेंबरशिप, अधिकतम 10 बार।
शादी (Marriage)100% (एलिजिबल बैलेंस का)अधिकतम 5 बार निकासी संभव।
घर/फ्लैट (Housing)कुल फंड का 75%12 महीने की मेंबरशिप, अधिकतम 5 बार आंशिक निकासी।
बेरोजगारीपूरा 100% (टोटल फंड)लगातार 1 साल तक बेरोजगार रहने पर।
(स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की लेटेस्ट गाइडलाइंस, जुलाई)

नए पोर्टल पर कैसे काम करेगा आपका क्लेम? (Step-by-Step)

अब आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। यह पूरा सिस्टम अब आपके फोन और लैपटॉप पर कुछ इस तरह काम करेगा:

1.लॉग-इन और डैशबोर्ड चेक:

Unified Portal पर अपने UAN से लॉग-इन करें। यहां आपको एक ही डैशबोर्ड पर अपनी सारी पुरानी और नई कंपनियों का सर्विस रिकॉर्ड दिख जाएगा।

2.अपनी लिमिट (Eligible Amount) चेक करें: सबसे जरूरी बदलाव.

क्लेम फॉर्म खोलने पर, सिस्टम अब आपको पहले ही बता देगा कि आप अपनी चुनी हुई कैटेगरी (जैसे- घर की मरम्मत या बीमारी) के लिए ठीक-ठीक कितने रुपये निकाल सकते हैं।

3.क्लेम सबमिट करें:

दिखाई गई लिमिट के अंदर अपना अमाउंट भरें और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर दें।

4.सिस्टम द्वारा जांच (Pre-validation):

सबमिट करते ही सिस्टम आपके क्लेम की ऑटोमेटिक जांच करेगा। अगर आपने कोई जानकारी गलत भरी है, तो फॉर्म रिजेक्ट होने के बजाय आपके पास SMS आएगा। आप पोर्टल पर जाकर उस कमी को सुधार सकेंगे।

5.सीधे खाते में पैसा (Auto-settlement):

अगर आपका क्लेम 5 लाख रुपये तक का है और आपकी KYC पूरी तरह अपडेटेड है, तो सिस्टम बिना किसी अधिकारी के अप्रूवल के इसे ऑटो-सेटल कर देगा और पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा।

नोट- EPFO के आधिकारिक बयान के मुताबिक, ये सारी सुविधाएं 15 जुलाई से मिलेंगी। इसलिए, अभी कुछ दिन तक आपको इंतजार करना होगा।

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Updated on:

10 Jul 2026 04:11 pm

Published on:

10 Jul 2026 03:28 pm

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