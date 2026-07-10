EPFO के 13 पुराने नियम के नए समाधान! अब इन 4 मौकों पर निकालें PF का पूरा पैसा, 5 लाख तक के क्लेम होंगे ऑटो-पास

EPFO New Rules 2026 : नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई और भविष्य की सुरक्षा है। लेकिन, जब बात इसे निकालने या क्लेम सेटलमेंट की आती थी, तो अक्सर पसीने छूट जाते थे। यहां तक कि ऑनलाइन प्रोसेस होने पर भी क्लेम का फॉर्म रिजेक्ट हो जाना, इसके अलावा कभी पुराने ऑफिस के चक्कर काटना - ये परेशानियां आम थीं।