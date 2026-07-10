Water Crisis: रावी, ब्यास और सतलुज का कम हुआ जल प्रवाह, 20% बारिश कम, पाकिस्तान के बांधों में रह गया एक तिहाई पानी

वर्ष 2025 के अप्रैल महीने में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को "स्थगित" करने का निर्णय लिया। हालांकि भारत ने संधि को कानूनी रूप से "रद्द" नहीं किया, बल्कि उसके प्रावधानों के पालन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रखा है। हालांकि इससे पहले 2023 और 2024 में भारत पाकिस्तान को संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए एक से अधिक नोटिस भेज चुका था। इस नोटिस में भारत ने यह तर्क दिया था कि बढ़ती जनसंख्या, जल की बढ़ती जरूरत, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के तेज विकास की आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन के कारण जल उपलब्धता में आए बदलाव को देखते हुए 1960 में हुए भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौते की समीक्षा होनी चाहिए।