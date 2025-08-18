Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

महासमुंद

पुलिस की बड़ी कार्रवाई! नशीली कफ सिरप और प्रतिबंधित टैबलेट की तस्करी में 9 आरोपी गिरफ्तार

CG News: महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली कफ सिरप और प्रतिबंधित टैबलेट की तस्करी व सेवन करते 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।

महासमुंद

Laxmi Vishwakarma

Aug 18, 2025

युवाओं को नशे से बचाने का अभियान तेज (Photo source- Patrika)
युवाओं को नशे से बचाने का अभियान तेज (Photo source- Patrika)

CG News: नशीली कफ सिरप और प्रतिबंधित टैबलेट की तस्करी तथा सेवन करते 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नशीली दवाई की बिक्री करने वाले को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से 500 प्रतिबंधित टैबलेट जब्त किया है। पुलिस ने मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की।

नाम-पता पूछने पर अपना नाम प्रवीण साहू पिता महेश साहू निवासी नयापारा महासमुंद दलदली रोड का होना बताया। जिसके कब्जे से 1300 कोडीन फॉस्फेट ट्रिप्रोलिडाइन सिरप और एक बटन चाकू मिला। जिसे टीम ने जब्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना महासमुंद में धारा 21(सी), 22 एनडीपीएस 25 आर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की।

आरोपी प्रवीण साहू से पूछताछ करने पर नशा में प्रयुक्त दवाई ओडिशा पदमपुर निवासी शुशांत पिता तुमराज प्रधान निवासी पदमपुर जिला बरगढ़ ओडिशा द्वारा देना बताया। जिसको टीम ने पकड़ा। उससे 50 स्ट्रीप में कुल 500 नाईट्राजेपाम टेबलेट मिला।

ये भी पढ़ें

Drug smuggling: होमगार्ड का जवान और उसकी पत्नी गिरफ्तार, नशीले इंजेक्शन और कफ सिरप की कर रहे थे तस्करी
अंबिकापुर
Illegal injection and cough syrup

CG News: आरोपी टी बजरंग पिता टीएस राव (22) डब्ल्यूआरएस कॉलोनी खमतराई रायपुर, सोनू साहू पिता अयण साहू (19) निवासी शीतला मंदिर तालाब के पास साहू पारा फाफाडीह रायपुर जनक बघेल पिता मिट्ठ बघेल (26) त्रिमूर्ति नगर रायपुर, अमित पिता गणेश यादव (21) निवासी फाफाडीह हॉस्पिटल गली रायपुर, सचिन पिता भानूप्रताप ध्रुव (23) फाफाडीह साहू पारा पराग नर्सिंग होम गली रायपुर, शुभम उर्फ चंद्रमणी साहू पिता हिमत लाल साहू (24) वार्ड-23 फाफाडीह साहू पारा तालाब के पास रायपुर, कुनाल फेकर पिता तेजप्रकाश फेकर (23) निवासी देवेंद्र नगर एलआईजी 22 के सामने रायपुर पर कार्रवाई की गई।

ये भी पढ़ें

CG News: जन्मदिन के बहाने किशोरी को पार्टी में बुलाया, फिर नशीली पेय पदार्थ देकर मिटाया हवस की प्यास
रायपुर
CG News: जन्मदिन के बहाने किशोरी को पार्टी में बुलाया, फिर नशीली पेय पदार्थ देकर मिटाया हवस की प्यास

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 04:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / पुलिस की बड़ी कार्रवाई! नशीली कफ सिरप और प्रतिबंधित टैबलेट की तस्करी में 9 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.