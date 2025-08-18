पुलिस की बड़ी कार्रवाई! नशीली कफ सिरप और प्रतिबंधित टैबलेट की तस्करी में 9 आरोपी गिरफ्तार

CG News: नशीली कफ सिरप और प्रतिबंधित टैबलेट की तस्करी तथा सेवन करते 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नशीली दवाई की बिक्री करने वाले को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से 500 प्रतिबंधित टैबलेट जब्त किया है। पुलिस ने मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की।
नाम-पता पूछने पर अपना नाम प्रवीण साहू पिता महेश साहू निवासी नयापारा महासमुंद दलदली रोड का होना बताया। जिसके कब्जे से 1300 कोडीन फॉस्फेट ट्रिप्रोलिडाइन सिरप और एक बटन चाकू मिला। जिसे टीम ने जब्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना महासमुंद में धारा 21(सी), 22 एनडीपीएस 25 आर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की।
आरोपी प्रवीण साहू से पूछताछ करने पर नशा में प्रयुक्त दवाई ओडिशा पदमपुर निवासी शुशांत पिता तुमराज प्रधान निवासी पदमपुर जिला बरगढ़ ओडिशा द्वारा देना बताया। जिसको टीम ने पकड़ा। उससे 50 स्ट्रीप में कुल 500 नाईट्राजेपाम टेबलेट मिला।
CG News: आरोपी टी बजरंग पिता टीएस राव (22) डब्ल्यूआरएस कॉलोनी खमतराई रायपुर, सोनू साहू पिता अयण साहू (19) निवासी शीतला मंदिर तालाब के पास साहू पारा फाफाडीह रायपुर जनक बघेल पिता मिट्ठ बघेल (26) त्रिमूर्ति नगर रायपुर, अमित पिता गणेश यादव (21) निवासी फाफाडीह हॉस्पिटल गली रायपुर, सचिन पिता भानूप्रताप ध्रुव (23) फाफाडीह साहू पारा पराग नर्सिंग होम गली रायपुर, शुभम उर्फ चंद्रमणी साहू पिता हिमत लाल साहू (24) वार्ड-23 फाफाडीह साहू पारा तालाब के पास रायपुर, कुनाल फेकर पिता तेजप्रकाश फेकर (23) निवासी देवेंद्र नगर एलआईजी 22 के सामने रायपुर पर कार्रवाई की गई।