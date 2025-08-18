CG News: शुभम के मार्ट में लगी आग, धुआं उठता देख लोगों में मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने किया काबू

समय पर राहत कार्य शुरू होने और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई के कारण आग पर काबू पा लिया गया। ( CG News ) जिससे दुकान मालिक को भारी नुकसान होने से बचाया गया। आग की चपेट में मुख्य रूप से बिस्किट और टोस्ट जैसे सामान जलने की खबर है। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 8 बजे दुकान शुभम के मार्ट दुकान से धुआं उठ रहा था। स्थानीय लोगों ने इसे देखा। इसके बाद इसकी सूचना दुकान मालिक, पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी।