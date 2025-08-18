CG News: शुभम के मार्ट में लगी आग, धुआं उठता देख लोगों में मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने किया काबू

CG News: शहर के पुराने टैक्सी स्टैंड के समीप स्थित बड़ी दुकान शुभम के मार्ट में रविवार सुबह शार्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देखकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी।
समय पर राहत कार्य शुरू होने और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई के कारण आग पर काबू पा लिया गया। ( CG News ) जिससे दुकान मालिक को भारी नुकसान होने से बचाया गया। आग की चपेट में मुख्य रूप से बिस्किट और टोस्ट जैसे सामान जलने की खबर है। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 8 बजे दुकान शुभम के मार्ट दुकान से धुआं उठ रहा था। स्थानीय लोगों ने इसे देखा। इसके बाद इसकी सूचना दुकान मालिक, पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी।
घटना के थोड़ी देर बाद दुकान के कर्मचारी शुभम के मार्ट पहुंच गए। कर्मचारियों ने तुरंत दुकान का शटर खोलकर सामान को बचाने का प्रयास शुरू किया। आग लगने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। इसके बाद आसपास के व्यापारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। सभी ने मिलकर आग से सामान को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। शुभम के मार्ट, जो तीन मंजिला इमारत में संचालित है, में आग केवल एक ही मंजिल तक सीमित रही।
फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल आग बुझाने का कार्य शुरू किया। स्थानीय व्यापारियों और राहत टीमों की त्वरित कार्रवाई के कारण आग को अन्य मंजिलों तक फैलने से रोका गया। दुकान में रखे गए सामानों में से कुछ हिस्सा जल गया। लेकिन, समय पर काबू पा लेने से बड़ा नुकसान टल गया।
पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट को आग का मुय कारण माना जा रहा है। दुकान मालिक ने राहत कार्य में सहयोग करने वाले व्यापारियों, फायर ब्रिगेड, और पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर मिली मदद के कारण उनकी दुकान भारी नुकसान से बच गई।
इस घटना ने शहर में बिजली के उपकरणों और दुकानों में सुरक्षा मानकों की जांच को लेकर चर्चा को जन्म दिया है। कई व्यापारियों ने माना कि पुरानी वायरिंग व बिजली के उपकरणों की समय-समय पर जांच जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। नगर पालिका ने भी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करें।