विधायक की पहल से सिंदूर पार्क को मिला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान, CM साय ने 251 पेड़ों का किया लोकार्पण

रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा की प्रेरक पहल पर स्थापित “सिंदूर पार्क” का लोकार्पण एवं “एक पेड़ मां के नाम” पौधरोपण कार्यक्रम प्रदेष के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने देव वृक्ष रुद्राक्ष का पौधरोपण किया और चरण पादुका योजना के तहत 50 तेंदूपत्ता हितग्राहियों को चरण पादुका प्रदान किया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही शहीदों की स्मृति में सवा दो एकड़ भूमि पर 251 पौधे लगाने के संकल्प को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना।