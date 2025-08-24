CG Tourism: शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग, पीएम मोदी को लिखा पत्र

पर्वत की तलहटी पर स्थित घोड़ाधार जलप्रपात रोमांच और रोमांस का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि हर रविवार को सैकड़ों लोग इस पर्वत की चढ़ाई के लिए यहां पहुंचते हैं और प्रकृति के बीच समय बिताते हैं। यदि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे, तो न केवल इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरायपाली का नाम पर्यटन मानचित्र पर उभरकर सामने आएगा। इतिहास, रहस्य और प्राकृतिक सुंदरता का संगम शिशुपाल पर्वत आज भी अपने विकास की राह देख रहा है। पहचान मिलने से विदेशी पर्यटक भी पहुंच सकते हैं।