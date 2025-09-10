Job Placment: रोजगार मेले का आयोजन, तीन हजार पदों पर होगी भर्ती, 32 हजार होगा वेतन

Job Placment: जिला प्रशासन द्वारा शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितम्बर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।
रोजगार मेला का आयोजन शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में प्रात: 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगा। रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग, बीमा एजेंट, बीमा सखी, बैंक एजेंट, ग्रामीण बैंक मित्र, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर सहित विभिन्न पदों के लिए लगभग 3505 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी।
चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन 7 हजार से 32 हजार रुपए तक प्रदान किया जाएगा। इन पदों के लिए 8वीं से लेकर स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीई एवं एमबीए उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे।
इच्छुक आवेदकों को क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन करना होगा एवं निर्धारित तिथि को मेला स्थल पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अभी तक 4800 युवक-युवतियों ने पंजीयन किया है। अभ्यर्थियों को रोजगार मेला में अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति साथ लेकर आना होगा।