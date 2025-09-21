महासमुंद में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए जमीन का चयन, अब निमार्णकार्य में आएगी तेजी

Mahasamund News: नगर पालिका महासमुंद ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने के लिए दो साल पहले जिस जगह को रिजेक्ट कर दिया था, अब वहीं पर बस स्टैंड बनाने के लिए मुहर लगा दी है। लभराखुर्द (राजिम मोड़ तिराहा) के पास बस स्टैंड के लिए जगह का चिह्नांकन किया गया है। ( Mahasamund News ) फंड आने पर ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नगर पालिका को सालों से शहर में जगह मिल नहीं रही है। कभी खरोरा, कभी मचेवा, तो कभी लभराखुर्द में बस स्टैंड के लिए जगह का चिह्नांकन किया जा चुका है।