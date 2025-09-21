महासमुंद में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए जमीन का चयन, अब निमार्णकार्य में आएगी तेजी

Mahasamund News: नगर पालिका महासमुंद ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने के लिए दो साल पहले जिस जगह को रिजेक्ट कर दिया था, अब वहीं पर बस स्टैंड बनाने के लिए मुहर लगा दी है। लभराखुर्द (राजिम मोड़ तिराहा) के पास बस स्टैंड के लिए जगह का चिह्नांकन किया गया है। ( Mahasamund News ) फंड आने पर ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नगर पालिका को सालों से शहर में जगह मिल नहीं रही है। कभी खरोरा, कभी मचेवा, तो कभी लभराखुर्द में बस स्टैंड के लिए जगह का चिह्नांकन किया जा चुका है।
एक बार फिर से एनएच-353 पर लभराखुर्द राजिम मोड़ के पास जमीन देखी गई है। सबसे पहले खरोरा में जिस जगह का चिह्नांकन बस स्टैंड के लिए किया गया था, वहां पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वहीं मचेवा में भी पर्याप्त जगह नहीं होने से फिर से लभराखुर्द राजिम मोड़ के पास जमीन देखी गई है। शहर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हालांकि, बस स्टैंड शहर से काफी दूर हो जाएगा। पिछले दिनों नगर पालिका के अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर विकास कार्यों के लिए फंड स्वीकृत करने की मांग की थी।
शहर से दूर बस स्टैंड होने से शहर के भीतर जगह-जगह यात्री प्रतीक्षालय भी बनाने पड़ेंगे। जिससे लोग चौराहों पर बसों का इंतजार कर सकें। फिलहाल, शहर के लोगों को सुव्यवस्थित बस स्टैंड की जरूरत है। नगर पालिका के सीएमओ अशोक सलामे ने बताया कि शहर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वर्तमान बस स्टैंड में जगह की कमी भी है। लभराखुर्द राजिम मोड़ के पास जगह का चिह्नांकन किया गया है।
नगर पालिका को शहर में जगह नहीं मिल रही है। आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह का अभाव है। नगर पालिका के कई प्रोजेक्ट जगह के अभाव में अटके हुए हैं। लगभग सात करोड़ की लागत से बस स्टैंड बनना प्रस्तावित है। शहर से बाहर बस स्टैंड होने से ट्रैफिक पर भी दबाव बढ़ेगा।
वर्तमान बस स्टैंड भवन जर्जर हो गया है। कई जगह दरारें आ गई हैं। इसके अलावा परिसर में बस खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। इसके अलावा आटो खड़े करने के लिए स्टैंड भी नहीं है। जिसके कारण आए दिन विवाद की स्थिति बनती रहती है।
महासमुंद नगर पालिका के बजट में हर साल नया बस स्टैंड के लिए प्रावधान किया जाता है। हर वर्ष प्रक्रिया शुरू होती है। फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगस्त 2023 में भूमिपूजन भी कर दिया गया था, लेकिन फंड नहीं आने के चलते बस स्टैंड नहीं बन पाया। लगभग 14 वर्षों से बस स्टैंड के लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है। लभराखुर्द में बस स्टैंड बनता है कि अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक का प्रेशर कम हो जाएगा। बागबाहरा रूट पर जाने वालों को सहूलियत होगी।