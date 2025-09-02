CG Crime: लग्जरी कार से तस्करी, 11 किलो गांजा के साथ तीन तस्कर हुए गिरफ्तार

ओडिशा से छत्तीसगढ़ की तरफ आ रही कार क्रमांक आरजे 25 यूबी 0012 को रोका। उसमें तीन व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो शुरुआत में आरोपियों ने गोलमोल जवाब दिए। गहन पूछताछ के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि कार की डिक्की में प्लास्टिक की बोरी में गांजा है। यह गांजा ओडिशा के फुलवानी से बारा राजस्थान ले जाया जा रहा था।