CG Crime: लग्जरी कार से तस्करी, 11 किलो गांजा के साथ तीन तस्कर हुए गिरफ्तार

CG Crime: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले तीन अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरतार किया है। तीनों से 11 किलो गांजा, एक लग्जरी कार और चार मोबाइल फोन जब्त किए गए। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर सिल्की ढाबा के सामने ग्राम गनियारीपाली में की गई। 1 सितंबर को मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने नाकाबंदी की।
ओडिशा से छत्तीसगढ़ की तरफ आ रही कार क्रमांक आरजे 25 यूबी 0012 को रोका। उसमें तीन व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो शुरुआत में आरोपियों ने गोलमोल जवाब दिए। गहन पूछताछ के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि कार की डिक्की में प्लास्टिक की बोरी में गांजा है। यह गांजा ओडिशा के फुलवानी से बारा राजस्थान ले जाया जा रहा था।
टीम ने मौके से 11 किलो गांजा जब्त किया। जब्त गांजा की कीमत 1,80,000 रुपए आंकी गई। वाहन में सवार दीपक शर्मा (39) नारेडा बारा राजस्थान, सुरेंद्र कुमार (34) आमापुरा बारा राजस्थान और महावीर सेन (35) कुंज बिहार कॉलोनी बारा राजस्थान को गिरतार किया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ब) के तहत कार्रवाई की गई।