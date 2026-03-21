मम्मी को मत मारो… रोती रही बेटी, अंदर ससुर ने बहू को मार डाला, रिलेशन से इनकार पर हुआ आगबबूला

पति की मौत के बाद ससुर की नीयत बहू पर खराब हो गई। वह लगातार उस पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। महिला ने कई बार इसका विरोध किया और अपनी मां व मायके वालों को इस बारे में बताया। मायके पक्ष कई बार समझाने भी आया, लेकिन हालात नहीं बदले। उल्टा घर के भीतर तनाव लगातार बढ़ता गया और महिला की परेशानियां गहराती चली गईं।