Mahoba News:बहू की पीट-पीटकर हत्या,ससुर समेत तीन पर मुकदमा

आरोप है कि 19 मार्च की रात सुखदेवी घर पर अकेली थी। इसी दौरान ससुर दयाराम ने उसे पकड़ने की कोशिश की। विरोध करने पर दयाराम ने अपने बेटे कीरत और नाती योगेंद्र के साथ मिलकर सुखदेवी की जमकर पिटाई की। इस दौरान लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।घटना के बाद शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल सुखदेवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चरखारी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।