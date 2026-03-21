Mahoba News:चलती ट्रेन से गुटका थूकना पड़ा भारी, एक चूक और चली गई जान

बताया जा रहा है कि ट्रेन चलते समय चंद्रप्रकाश को गुटका थूकने की इच्छा हुई, जिसके लिए वह कोच के गेट पर जाकर खड़ा हो गया। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेज रफ्तार ट्रेन से सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। गिरते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।घटना की सूचना मिलते ही यूपी 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पनवाड़ी पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।