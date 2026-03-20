भाजपा सभासद पर हमला, महिला ने चप्पलों से पीटा…कार्यालय में मची अफरातफरी

महराजगंज के नौतनवा कस्बे में भाजपा कार्यालय में 18 मार्च को मनोनीत मंडल अध्यक्षों और नामित सभासदों के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान लगभग 3.20 पर एक महिला और एक पुरुष अंदर घुस आए और सभासद बृजेंद्र श्रीवास्तव पर हमला कर दिए, महिला ने चप्पल तक उठा लिया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। बीजेपी कार्यालय से पुलिस को सूचना दी गई, इस मामले में पुलिस ने महिला समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।