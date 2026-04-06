अब बूढों पर भी छाया रीलबाजी का नशा, महाराजगंज में बुजुर्ग मौलाना का बाइक पर खतरनाक स्टंट

राहगीरों ने बताया कि रीलबाजी की खुमारी अब तक युवकों में देखने को मिल रही थी लेकिन मौलाना को खतरनाक स्टंट करते देख लोग भौचक्के रह गए। बाइक पर बिना हेलमेट, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते मौलाना सीधे जान से खिलवाड़ कर रहा था, थोड़ी से चूक भी जानलेवा हो सकती थी। लोगों ने कहा कि पुलिस विभाग को इस कार्य पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्यों कि बुजुर्गों को देख बच्चे और युवक भी इस ओर आकर्षित होंगे। फिलहाल यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है अब देखना है कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। कोल्हुई थाना पुलिस इस मामले को संज्ञान में ली है, मौलाना की पहचान संभवतः कर ली गई है।