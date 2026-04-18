रात में प्रेमिका से मिलना पड़ा भारी, भाई ने बहन की पीट-पीटकर कर दी हत्या…अधमरा हुआ प्रेमी

महराजगंज जिले में लव अफेयर के चक्कर में एक युवती को जान से हाथ धोनी पड़ी वहीं, युवक इस तरह घायल है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव की एक युवती और युवक के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था, जिसकी जानकारी दोनों के स्वजन को हो चुकी थी। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसी विवाद ने गुरुवार की रात वीभत्स रूप ले लिया। आरोप है कि युवक और युवती की बुरी तरह पिटाई की गई, जिससे युवती की मृत्यु हो गई।