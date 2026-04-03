सीमा सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाएं…इंडो-नेपाल बॉर्डर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे SP

SP शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि सीमा सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है और तस्करी रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन प्रयासों से सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी, सोनौली बॉर्डर यद्यपि SSB की निगरानी में है फिर भी हजारों किमी लंबी खुली सीमा के नाते सुरक्षाकर्मियों को सतर्क रहने की जरूरत है।