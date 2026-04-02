यूपी में प्रेम संबंधों का दर्दनाक अंत, ट्रेन के आगे कूदे प्रेमी युवक…पटरियों पर छितराए मांस के लोथड़े

जांच-पड़ताल के दौरान मृत युवक की पहचान गोलू कन्नौजिया निवासी गुजरवलिया शंकरमिश्र, थाना कोल्हुई, जबकि युवती की पहचान सरिता निवासी नईकोट थाना नौतनवा के रूप में हुई है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।फिलहाल प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। SO नौतनवा पुरुषोत्तम राव ने बताया कि मृतक के स्वजन को सूचना दे दी गई है, मामले की जांच की जा रही है। ASP सिद्धार्थ ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है। युवक की पहचान हो चुकी है और युवती की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।