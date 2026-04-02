बलिया में बिजली का तार चोरी करने वाले गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 2 के पैर में लगी गोली, 7 अरेस्ट

जानकारी के मुताबिक, साहतवार और बांसडीह पुलिस की बिजली का तार चोरी करके बेचने वाले एक गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस संग हुई इस मुठभेड़ में कुल सात बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दोनों थाने की टीम अकबरपुर गांव में संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी इसी दौरान एक चार पहिया वाहन से सवार होकर आ रहे हैं सात लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। आरोपी पुलिस से घिरता देख भागने की कोशिश करने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।