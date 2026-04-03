नेपाल बॉर्डर पर पासपोर्ट नंबर डालते ही सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े…पंजाब और अमेरिका से जुड़ा है आरोपी का तार

जांच के दौरान पता चला कि उसका नाम गुरु चरण सिंह निवासी फिरोजपुर पंजाब है। सितंबर माह में भारत की नागरिकता सरेंडर कर उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। वह 12 जनवरी को भारतीय वीजा पर भारत आया था और अपने गांव के मित्रों के साथ नेपाल घूमने जा रहा था। सोनौली सीमा पर पासपोर्ट की जांच के दौरान उसके खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा लुक आउट नोटिस जारी होने की जानकारी मिलते ही उसे गिरफ्तार किया गया।