नेपाल बॉर्डर पर पासपोर्ट नंबर डालते ही सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े…पंजाब और अमेरिका से जुड़ा है आरोपी का तार

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, सोनौली बॉर्डर
महाराजगंज के इंडो-नेपाल बॉर्डर सोनौली में आब्रजन और पुलिस विभाग ने पंजाब पुलिस के वांटेड को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति का इंटेरोगेशन कर आवश्यक प्रक्रिया के बाद उसे पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा, अभी सोनौली कोतवाली पुलिस पंजाब पुलिस का इंतजार कर रही है।
जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया था। बताया जा रहा है कि आरोपित ने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है और वीजा पर भारत आया था। वह भारत से नेपाल पंजाब के अपने मित्रों के साथ घूमने जा रहा था। डिपार्चर के दौरान आब्रजन अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और पंजाब पुलिस को सूचना दे दी।
सामान्य दिनों की तरह आब्रजन कार्यालय सोनौली के अधिकारी नेपाल बॉर्डर पर भारत से नेपाल आने-जाने वाले यात्रियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक युवक अपने कुछ भारतीय दोस्तों के साथ नेपाल जाने के दौरान पासपोर्ट-वीजा लेकर डिपार्चर के लिए पहुंचा। पासपोर्ट नम्बर डालते ही उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ उसे पकड़ लिया गया। अधिकारी उससे पूछताछ करने लगे और हड़कंप मच गया।
जांच के दौरान पता चला कि उसका नाम गुरु चरण सिंह निवासी फिरोजपुर पंजाब है। सितंबर माह में भारत की नागरिकता सरेंडर कर उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। वह 12 जनवरी को भारतीय वीजा पर भारत आया था और अपने गांव के मित्रों के साथ नेपाल घूमने जा रहा था। सोनौली सीमा पर पासपोर्ट की जांच के दौरान उसके खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा लुक आउट नोटिस जारी होने की जानकारी मिलते ही उसे गिरफ्तार किया गया।
जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मारपीट सहित कई मुकदमे दर्ज किए हैं। प्रभारी कोतवाल रामचन्द्र राय ने बताया कि पंजाब पुलिस के एक आरोपित गुरु चरण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस को सूचना दी गयी है। आवश्यक प्रक्रिया के बाद आरोपी को पंजाब पुलिस के हवाले किया जाएगा। आज पंजाब पुलिस के आने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
महाराजगंज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग