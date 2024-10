विधानसभा चुनाव को लेकर डिंपल यादव का बड़ा दावा, क्या टेंशन में आएगी भाजपा?

Dimple Yadav on UP By Elections: हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनाव के नतीजे से पहले सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पूरा शासन और प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है।

मैनपुरी•Oct 06, 2024 / 10:21 am• Sanjana Singh

Dimple Yadav on UP By Elections: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है। सपा सांसद डिंपल यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि लोगों ने मुद्दों के आधार पर परिवर्तन का मन बना लिया है।