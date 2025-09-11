20 हजार की रिश्वत लेते सहायक यंत्री रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी का मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। एक और घूस लेने का मामला मंडला से सामने आया है। जहां पर सहायक यंत्री के द्वारा 56000 की रिश्वत मांगी जा रही थी।
दरअसल, शिकायतकर्ता रौशन कुमार तिवारी ने बताया कि उसकी कंपनी बोरिंग बिल्डर्स ने साल 2024 में आदिवासी जनजातीय विभाग मंडला में रिपेयर एवं मेंटीनेन्स का कार्य किया था। जिसके बिल के भुगतान के लिए जनजतीय विभाग के ही सहायक यंत्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा 56000 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी।
गुरुवार को पहली किस्त के 20 हजार रुपए लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों सहायक यंत्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।