20 हजार की रिश्वत लेते सहायक यंत्री रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

दरअसल, शिकायतकर्ता रौशन कुमार तिवारी ने बताया कि उसकी कंपनी बोरिंग बिल्डर्स ने साल 2024 में आदिवासी जनजातीय विभाग मंडला में रिपेयर एवं मेंटीनेन्स का कार्य किया था। जिसके बिल के भुगतान के लिए जनजतीय विभाग के ही सहायक यंत्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा 56000 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी।