एमपी में किसानों को बड़ी राहत, सीएम कल देंगे फसल का मुआवजा, सीधे बैंक खातों में आएगी राशि

Farmers- एमपी में किसानों पर मौसम की जबर्दस्त मार पड़ी है। प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और कीड़े लगने के कारण प्रदेश की प्रमुख सोयाबीन की फसल कई जगहों पर पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। मंदसौर जिले में कई जगहों पर तो सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। जहां थोड़ी बहुत हुई वहां भी कटाई की मजदूरी भारी पड़ रही है। जिन किसानों की सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है उन्हें राहत देने के लिए राज्य सरकार मुआवजा दे रही है। सीएम मोहन यादव कल जिले के किसानों को मुआवजा राशि का वितरण करेंगे। सीएम सोयाबीन की मुआवजा राशि सिंगल क्लिक से सीधे किसानों के बैंक खातों में डालेंगे।