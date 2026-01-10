एमपी में SIR अभियान से 22 साल बाद मिला बेटा, राजस्थान से लाई पुलिस

निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर के काम के कारण आखिरकार 22 साल बाद बुजुर्ग मां रामकन्या को उसका बेटा विनोद मिल गया। दरअसल नागौर में रह रहे विनोद ने एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत से माता-पिता का ईपीक नम्बर जानना चाहा। जब इस बात का पता विनोद की मां को चला तो वो तुरंत नई आबादी थाने पहुंची और अपने गुमशुदा बेटे को लेकर एक आवेदन देते हुए पूरी बात पुलिसकर्मियों को बताई। इस आवेदन के आधार पर नई आबादी थाना पुलिस ने निर्वाचन कार्यालय मंदसौर से विनोद के वर्तमान पते की जानकारी जुटाई। विनोद का पता लगाने के बाद पुलिस टीम नागौर गई और वहां से विनोद व उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को साथ लाकर बुजुर्ग मां रामकन्या से मिलवाया।