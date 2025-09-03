एमपी में ED की बड़ी रेड, ट्रांसफर के बाद भी कुर्सी पकड़े आबकारी अफसर के घर छापामारी

ED Raid in Mandsaur : मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बुधवार तड़के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि, शहर के यश नगर इलाके में स्थित दांगी के निजी आवास पर तड़के करीब 4 बजे ईडी की टीम ने अचानक से पहुंचकर छापामार कार्रवाई शुरू की है।