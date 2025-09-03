एमपी में ED की बड़ी रेड, ट्रांसफर के बाद भी कुर्सी पकड़े आबकारी अफसर के घर छापामारी

ED Raid in Mandsaur : मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बुधवार तड़के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि, शहर के यश नगर इलाके में स्थित दांगी के निजी आवास पर तड़के करीब 4 बजे ईडी की टीम ने अचानक से पहुंचकर छापामार कार्रवाई शुरू की है।
बता दें कि, डांगी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है और ईडी की ये कार्रवाई उसी जांच के सिलसिले में होना मानी जा रही है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है।
ये भी बता दें कि, बीएल दांगी का हाल ही में मंदसौर जिला आबकारी पद से दतिया तबादला किया गया है, हालांकि, वो अबतक रिलीव नहीं हुए हैं। वहीं, दूसरी तरफ जांच टीम के सूत्रों का मानना है कि, इस छापामार कार्रवाई में बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में बीएल दांगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।