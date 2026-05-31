20 किलो ब्राउन शुगर ले जाते महिला सहित पांच तस्कर पकड़ाए

2026 में सबसे अधिक कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 2026 में 21 किलो एमडी पकड़ी गई।इसके साथ ही सूरजना में एमडी फैक्ट्री पकड़ी। जिसमें 12 किलो कु्रड एमडी, केमिकल, मंदसौर शहर में 1800 किलो एमडी बनाने का केमिकल और दलौदा क्षेत्र से एसीटिक एनहाईड्राइड बड़ी मात्रा में पकड़ा था। 2025 में तीन किलो एमडी पकड़ी गई। वही 2024 में केवल तीन सौ ग्राम एमडी पकड़ी थी। यह आंकड़े जनवरी से मई तक के है।

लिंक पर भी कर रही पुलिस प्रहार

एमडी की पिछली कार्रवाई में पुलिस ने तस्करों की लिंक पर भी वार किया है। कोतवाली पुलिस ने आधा किलो एमडी के मामले में मुख्य तस्कर के साथ-साथ चार पेडलरों पर भी कार्रवाई की है। इस मामले में अभी जांच चल रही है। वही गरोठ पुलिस ने एमडी ड्रग फैक्ट्री सूरजना के मामले में अब तक छह आरोपियों को पकड़ लिया है। इसमें मुख्य सरगना तस्कर होकम भी शामिल है। जो पुलिस रिमांड पर चल रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।