मंदसौर

कॉलेज में कपड़े बदल रही थीं छात्राएं, रोशनदान से वीडियो बनाने लगे ABVP के नेता, देखें CCTV

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

less than 1 minute read

मंदसौर

image

Himanshu Singh

Oct 16, 2025

mandsaur news

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां भानपुरा स्थित शासकीय महाविद्यालय में मंगलवार को युवा उत्सव कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान छात्राएं कपड़े बदल रही थीं। उसी समय रोशनदान से फोन पर 4 छात्रों ने फोटो-वीडियो बना लिए। छात्राओं को जैसे ही इस बात का पता चला। उन्होंने फौरन ही शोर मचाया और प्रिसिंपल से मामले की शिकायत कर दी।

CCTV कैमरे से सामने आया सच

जब प्रिसिंपल ने सीसीटीवी कैमरे की जांच करवाई तो हरकत करने वाले छात्रों की करतूत सामने आई। इन आरोपियों में एक उमेश जोशी एबीवीपी का नगर मंत्री है, अन्य आरोपी अजय गौड़ नगर सह महाविद्यालय प्रमुख, हिमांशु बैरागी कार्यकर्ता है।

4 छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

इस पूरे मामले में टीआई दांगी ने बताया कि फोटो और वीडियो महाविद्यालय में चार-पांच छात्राओं का रोशनदान से वीडियो बनाया गया था। छात्राओं को भनक लगने पर प्रभारी प्राचार्य डॉ प्रीति पंचोली से शिकायत की। इसके बाद पुलिस में दिए गए आवेदन पर महाविद्यालय में लगे सीसीटीवी में कैद हुए वीडियो व फोटो के आधार पर 4 छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तीन आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया। एक अन्य आरोपी सरदार पिता हरिसिंह बंजारा ग्राम पंचायत कंवला के गांव भील खेड़ी का निवासी है। जिसकी तलाश जारी है।

आगे टीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो नहीं मिला है। महाविद्यालय के तीन छात्र उमेश जोशी उम्र 22 वर्ष पिता गंगाराम निवासी प्रेमपुरिया, अजय गौड़ उम्र 21 वर्ष पिता राजमल बंजारा निवासी ग्राम कंवला व हिमांशु उम्र 20 वर्ष पिता लोकेश बैरागी ग्राम सानड़ा को गिरतार कर न्यायालय के आदेश पर पाबंद कर मंगलवार को ही उप जेल गरोठ भेज दिए गए थे।

Updated on:

16 Oct 2025 03:35 pm

Published on:

16 Oct 2025 02:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / कॉलेज में कपड़े बदल रही थीं छात्राएं, रोशनदान से वीडियो बनाने लगे ABVP के नेता, देखें CCTV

