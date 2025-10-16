कॉलेज में कपड़े बदल रही थीं छात्राएं, रोशनदान से वीडियो बनाने लगे ABVP के नेता, देखें CCTV

इस पूरे मामले में टीआई दांगी ने बताया कि फोटो और वीडियो महाविद्यालय में चार-पांच छात्राओं का रोशनदान से वीडियो बनाया गया था। छात्राओं को भनक लगने पर प्रभारी प्राचार्य डॉ प्रीति पंचोली से शिकायत की। इसके बाद पुलिस में दिए गए आवेदन पर महाविद्यालय में लगे सीसीटीवी में कैद हुए वीडियो व फोटो के आधार पर 4 छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तीन आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया। एक अन्य आरोपी सरदार पिता हरिसिंह बंजारा ग्राम पंचायत कंवला के गांव भील खेड़ी का निवासी है। जिसकी तलाश जारी है।