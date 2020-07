Delhi में 8 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ Diesel, जानिए कितना कम हुआ VAT

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैट को कम ( Delhi Government Vat Reduce on Diesel Price ) करने का निर्णय लिया है। डीजल पर अभी तक वैट ( Vat on Diesel ) की दर 30 फीसदी थी। अब इसे कम कर 16.75 फीसदी कर दिया गया है। इस कटौती के बाद डीजल की कीमत ( Diesel Price in Delhi ) में 8 रुपए से अधिक की कमी आएगी। दिल्ली सरकार के अनुसार डीजल की कीमत में कमी आने से इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।

यह भी पढ़ेंः- Anil Ambani के Head Office पर कब्जा करेगा यह बैंक, 2900 करोड़ के Loan Default का है मामला

दिल्ली में पेट्रोल से कम हो गए डीजल के दाम

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली कैबिनेट ने डीजल पर लगने वाली वैट की दरों को 30 प्रतिशत से घटाकर 16.75 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से दिल्ली में डीजल की कीमत घटकर 73.64 रुपये हो जाएगी। डीजल 8.36 रुपये सस्ता होगा। दिल्ली में डीजल की मौजूदा कीमत पेट्रोल से भी अधिक थी। यही कारण रहा कि दिल्ली में पहली बार लगातार कई दिनों तक डीजल का मूल्य पेट्रोल से अधिक बना रहा। गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब दिल्ली में डीजल की नई कीमतें लागू कर दी गई हैं, जो कि पेट्रोल की कीमतों से कम है।

यह भी पढ़ेंः- 9 दिन के बाद Gold हुआ सस्ता, जानिए Silver Price में गिरावट

दो महीने में 12 रुपए महंगा चुका है डीजल

अगर बात बीते दो महीने की करें तो देश की राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम में 12 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। डीजल में यह महंगाई केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स से बिल्कुल अलग है। जबकि पेट्रोल की कीमत में 29 जून के बाद से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ हैै। आपको अता दें कि मौजूदा समय में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति किलो हैं।

यह भी पढ़ेंः- RIL Q1 Result : Jio के मुनाफे में हो सकता है इजाफा, ओटूसी कारोबार से मिल सकता है झटका

देश के बाकी राज्यों में भी हो सकती है कटौती

कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान देश में डीजल पर वैट बढ़ाने वालों में दिल्ली सबसे आगे था। जिसके बाद देश के दूसरे राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कनार्टक, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश ने वैट में इजाफा कर दिया था। अब दिल्ली की ओर से वैट में कटौती की है। अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरे राज्यों में डीजल के वैट पर कटौती कर सकते हैं। जिससे कीमतों में असर देखने को मिल सकता है। डीजल के दाम में इजाफा होने के कारण देश में खाने-पीने के सामान में इजाफा देखने को मिल रहा था। खासकर सब्जियों के दाम में बेतहाशा वृद्घि देखने को मिल रही थी।