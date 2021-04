Gold Price Today: 8 अप्रैल 2021 को दिल्ली में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

Gold Rate in Delhi Today (8 April 2021) दिल्ली में 22 Carat Gold और 24 Carat Gold Price प्राप्त करें और पिछले 10 दिनों के सोने के मूल्य रुपए प्रति 10 ग्राम के आधार पर भी जानें

Gold Rate in Delhi। देश की राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 22 कैरेट सोने का भाव 44300 रुपए के पार हो गया है। वहीं बात 24 कैसे सोने की करें तो वो भी 45300 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया है। जानकारों की मानें तो आने वाले दिनों में दिल्ली में सोने के भाव ( Gold Rate in Delhi Today ) में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने के भाव में तेजी आई है। जिसका असर भारत की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है।

Gold Rate in Delhi में 22 कैरेट (22 Carat Gold Rate) सोने का भाव 44300 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गए हैं। विदेशी बाजारों में सोने की कीमत में तेजी कारण दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में तेजी महौल बन गया है। गुड रिटर्न की वेबसाइट के अनुसार आज देश की राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 44300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहीं, वहीं 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 45300 रुपए देखने को मिल रही है। जानकारों की मानें तो सोने के भाव में तेजी की मुख्य मांग में तेजी है। धीरे-धीरे डिमांड बढ़ रही है। जिसका असर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है।

Today (8 April 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Delhi (INR)

Gram 24 Carat Gold Price 1 Gram 4530 8 Gram 36240 10 Gram 45300 100 Gram 453000

Today (8 April 2021) 22 Carat Gold Price Per Gram in Delhi (INR)

Gram 22 Carat Gold Price 1 Gram 4430 8 Gram 35440 10 Gram 44300 100 Gram 443000



24 Carat Gold Rate (INR) in Delhi in last 10 day

Date 24 Carat ( Price Per 10 Gm ) 7 April 45300 6 April 45200 5 April 45200 4 April 44910 3 April 44900 2 April 44370 1 April 44370 31 March 44620 30 March 43980

वायदा बाजार में भी तेजी

अगर बात वायदा बाजार की करें तो वहां भी सोने की कीमत में लगतार तेजी देखने को मिली है। बुधवार रात को वायदा बाजार में सोना 443 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी के साथ बंद हुआ और 46,362 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हो गया। बीते दो दिनों में सोने की कीमत में 1000 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी देखने को मिल चुकी है। वैसे सोना अभी भी अगस्त 2020 के मुकाबले 10 हजार रुपए सस्ता है।